Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости вчера в 13:46

В свою очередь, коллега-журналист Доренко рассказал РИА Новости, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа.
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Андрей Разин
Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.
— Андрей Разин, российский политикРИА Новости вчера в 13:46

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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн

Дочери Сергея Доренко: отца отравили!

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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