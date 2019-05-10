Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости вчера в 13:46
В свою очередь, коллега-журналист Доренко рассказал РИА Новости, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа.
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Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.
— Андрей Разин, российский политикРИА Новости вчера в 13:46
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам
Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 16:58
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы
Обновлено вчера в 06:58
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали «диктатом и грубым нажимом» санкции США против Венесуэлы.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Мать Резника попыталась избить журналиста в «Пулково»
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес
В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Высокоскоростной катер разрабатывают в России
Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено вчера в 01:46
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Склад пиломатериалов горел в Хабаровске
Пожарные потушили в огонь за час Хабаровск, 11 мая. Минувшим утром в Хабаровске случился пожар на складе пиломатериалов.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 11:21
Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
Обновлено вчера в 21:40
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено вчера в 00:15
Шоу-бизнес
Победившая рак Наталья Сенчукова: «Я постоянно на связи с онкологом»
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено вчера в 15:22