Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости 13:46
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко. По его словам, девушки также выступили против кремации.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
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