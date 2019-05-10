Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости 13:46

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко. По его словам, девушки также выступили против кремации.
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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

РИА Новости13:46

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК11:32

Дочери Доренко выступили против кремации из-за подозрений в отравлении

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«У меня есть факты»: дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной

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Московский Комсомолец10:04
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Вести.UZ12:21
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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