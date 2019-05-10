Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости 13:46
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко. По его словам, девушки также выступили против кремации.
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Дочери обратились в органы внутренних дел с просьбой немедленно произвести все действия, направленные на установление причин смерти, так как они считают, что Сергей Доренко был отравлен.
— Андрей Разин, российский политикГазета.Ru 14:56
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