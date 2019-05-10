Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости 13:46

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко. По его словам, девушки также выступили против кремации.
Читать в источнике
Андрей Разин
Дочери обратились в органы внутренних дел с просьбой немедленно произвести все действия, направленные на установление причин смерти, так как они считают, что Сергей Доренко был отравлен.
— Андрей Разин, российский политикГазета.Ru 14:56

Подробнее о событии

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

РИА Новости13:46

«У меня есть факты»: дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной

Вести.Ru13:35

Дочери Доренко обвинили его вторую жену в отравлении

Московский Комсомолец10:04

Продюсер Разин рассказал о версии с отравлением Доренко

РЕН ТВ14:02

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причину смерти отца

Эхо Москвы12:01

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК11:32

Дочери Доренко попросили расследовать обстоятельства смерти отца

Взгляд.ру14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:27, Ашберн

Дочери Сергея Доренко: отца отравили!

Вести.UZ12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Кино

Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Политика

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Кино

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски

Обновлено в 15:07
Космос

Спутники ГЛОНАСС оснастят водородными часами

Новые космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс-К2" оснастят высокоточными водородными часами, сказано в Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года, пишет РИА "Новости".
Обновлено 08 мая в 18:19
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Политика

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.
Обновлено в 18:48
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Хоккей

Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию

Обновлено в 16:53
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Пугачева и Николаев чуть не погибли в страшном ДТП с автобусом

Известный российский музыкант Игорь Николаев рассказал, что он и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева едва не погибли в результате ДТП с автобусом.
Обновлено в 09:08
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Здоровье

Тайские медики готовятся лечить пациентов марихуаной

Врачи и фармацевты Таиланда готовятся лечить пациентов с помощью марихуаны и её производных.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Хоккей

Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил девять шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в гала-матче, состоявшемся в Сочи.
Обновлено в 15:43
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Политика

Архиепископом Америки может стать помогавший ПЦУ митрополит

Митрополит Галльский Эммануил является наиболее вероятным кандидатом на пост архиепископа Америки, выборы которого состоятся в июне.
Обновлено в 16:45
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Гаджеты

В Geekbench протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ

Протестированный смартфон работал под управлением Android 9 Pie. Также стоит отметить, что этим новинкам приписывали иной процессор.
Обновлено в 11:15
Единоборства

Фергюсон может встретиться с Серроне на UFC 238 в Чикаго

Обновлено в 18:37
Хоккей

Словаки нанесли поражение сборной США

Обновлено в 16:53
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Обновлено в 14:13
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46
Космос

К новому году заработает система радиолокационных спутников

Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Туристический автобус в Японии упал с горной дороги

В Японии туристический автобус с альпинистами слетел с горной дороги.
Обновлено в 11:20
Кино

В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон

Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
ещё по теме
Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное