Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости 13:46

Дочери обратились в органы внутренних дел с просьбой немедленно произвести все действия, направленные на установление причин смерти, так как они считают, что Сергей Доренко был отравлен.

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко. По его словам, девушки также выступили против кремации.

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