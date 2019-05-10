Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости 13:46
В свою очередь, коллега-журналист Доренко рассказал РИА Новости, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа.
Читать в источнике
Оценить58
Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.
— Андрей Разин, российский политикРИА Новости 13:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:40
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Общество
Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки
Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Кино
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Игры
Для Е3 2019 стало известно расписание конференций
Три дня, посвященные игровой индустрии Уже через месяц двери откроет крупнейшая выставка игровых достижений, Е3 2019.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе
Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Футбол
MLS оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию
Дисциплинарный комитет Высшей футбольной лиги (MLS) оштрафовал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью
Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Политика
Порошенко призвал Германию ужесточить санкции против России
Петр Порошенко считает, что Германия должна усилить санкции против России.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Обновлено в 20:19
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38