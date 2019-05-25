Музыка
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеруLenta.ru 10:18
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что может устроить к себе дочь Алсу Микеллу Абрамову, если такая просьба поступит от ее родителей. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.Говорит Москва05:29
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