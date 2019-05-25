Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеруLenta.ru 10:18

Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.

с чего всё началось

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