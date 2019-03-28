Дочь задержанного Ишаева в зале суда не могла перестать плакатьПятый канал 15:13

с чего всё началось

Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Бывшего дальневосточного полпреда подозревают в крупных хищениях. Дочь задержанного бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева Юлия в зале суд не могла остановить слезы.

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