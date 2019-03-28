Происшествия

Дочь задержанного Ишаева в зале суда не могла перестать плакатьПятый канал 15:13

Бывшего дальневосточного полпреда подозревают в крупных хищениях. Дочь задержанного бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева Юлия в зале суд не могла остановить слезы.
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Светлана Петренко
Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 09:05
с чего всё началось
В сообщении Следственного комитета России говорится
, что Ишаев обеспечил «заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией».
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