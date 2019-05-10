Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в СШАLenta.ru 06:37
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
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Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Космос
Проживи день настоящего космонавта! «Космодрайв» приглашает
Под руководством опытных операторов дети и родители смогут сделать и унести с собой частичку космоса, создать шлем космонавта или порисовать настоящей 3D-ручкой.
Обновлено 08 мая в 12:00
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей
Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт
Калининградская область оказалась в морской блокаде
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:48
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала «беременный» живот
Певица Анна Седокова недавно опубликовала ряд фотографий и видеозаписей, демонстрирующими её фигуру.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии
В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Происшествия
ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет
Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Обновлено в 10:03
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика
Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".
Обновлено в 10:00
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Хоккей
ИИХФ изменила формат полуфиналов чемпионата мира-2019
ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар чемпионата мира-2019.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Футбол
Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи
Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24.
Обновлено в 09:00
Транспорт
Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов
Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено в 08:17