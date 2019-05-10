Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в СШАLenta.ru 06:37

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
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Фальшивую богачку из России посадили в тюрьму в США

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В США псевдомиллионершу из России приговорили к тюремному сроку

РИА Новости08:29

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Эхо Москвы09:31

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

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Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

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Коммерсантъ06:32

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Вести.Ruвчера в 16:15
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Общество

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В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
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В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
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Общество

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В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
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Певица Анна Седокова недавно опубликовала ряд фотографий и видеозаписей, демонстрирующими её фигуру.
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено в 10:03
Происшествия

Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии

В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
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ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

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В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

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Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
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Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24.
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Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов

Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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