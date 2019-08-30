Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.

Весь футбольный мир поддерживает бывшего главного тренера сборной Испании и каталонской "Барселоны" Луиса Энрике. Его девятилетняя дочь Ксана на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей. 29 августа он сообщил, что его ребенка не стало.

Дочь экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла в 9 лет

Политика Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Происшествия В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Кино Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.

Культура В Перми нашли место для новой сцены оперного театра Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Политика На Украине потребовали поменять название российского «Руслана» Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Происшествия Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.

Происшествия Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.

Шоу-бизнес Жена звездного участника «Битвы экстрасенсов» Пахома умерла от рака Жена одного из самых популярных участников «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова — Наталья Почечуева — скончалась, не сумев побороть онкологические заболевание.

Шоу-бизнес Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".

Политика Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Происшествия В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Футбол «Зенит» борется с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо» Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения двух игроков «Сан-Лоренсо» — нападающего Адольфа Гайча и защитника Маркоса Сенеси.

Политика Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Политика Новак сообщил о подготовке переговоров по газу между РФ, ЕС и Украиной Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о планировании трехсторонней встречи представителей России, Евросоюза и Украины по вопросу транзита газа.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Гончарук назначен премьер-министром Украины Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Футбол ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.