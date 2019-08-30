Футбол
Московский КомсомолецДочь экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла в 9 лет
Весь футбольный мир поддерживает бывшего главного тренера сборной Испании и каталонской "Барселоны" Луиса Энрике. Его девятилетняя дочь Ксана на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей. 29 августа он сообщил, что его ребенка не стало.
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Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18
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К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
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Газета.Ru 06:05
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Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
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Парламентская газета вчера в 11:13
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Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
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Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
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