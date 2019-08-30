Футбол
Московский КомсомолецДочь экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла в 9 лет
Весь футбольный мир поддерживает бывшего главного тренера сборной Испании и каталонской "Барселоны" Луиса Энрике. Его девятилетняя дочь Ксана на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей. 29 августа он сообщил, что его ребенка не стало.
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Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18
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