Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руУ Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей дочери Ксаны. Девочка умерла в возрасте 9 лет от онкологического заболевания.
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Лионель Месси
Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18

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«Барселона» выразила соболезнования Луису Энрике

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