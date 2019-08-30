Футбол
Бомбардир.руУ Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей дочери Ксаны. Девочка умерла в возрасте 9 лет от онкологического заболевания.
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Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18
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