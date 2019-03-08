Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млнГазета.Ru 15:17

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.
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В США обвинили дочь экс-президента Узбекистана в причастности к мошеннической схеме

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Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС обвинили в США во взятках на $865 млн

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Гульнару Каримову обвинили в США во взятках на $865 млн

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Гульнару Каримову обвинили во взятках на 865 млн долларов

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Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Газета.Ru15:17

Власти США обвинили Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС во взятках

РБК15:10
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