Политика
Гульнару Каримову обвинили в США по делу о взятках на 865 млн долларовГоворит Москва вчера в 15:24
Ведомство полагает, что всего Каримова, используя служебное положение, получила от трёх телекоммуникационных компаний взяток на сумму более 865 миллионов долларов. Впоследствии она отмывала эти деньги через финансовую систему США, утверждает сторона обвинения.
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Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС обвинили в США во взятках на $865 млн
Коммерсантъвчера в 15:39
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