Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор судаГазета.Ru 10:03
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
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Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова.
с чего всё началось
Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.Sputnik Литва04:15
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Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
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Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
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