Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор судаГазета.Ru 10:03

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
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Светлана Петренко
Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 09:20
с чего всё началось

Литовский суд огласил приговоры Язову и Головатову по «делу 13 января»

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.
Sputnik Литва04:15

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СК занялся проверкой литовских судей после приговора Язову

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Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

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РБК05:40

Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда

RT на русском07:45

СК проверит приговоривших экс-министра обороны СССР литовских судей

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СК начал проверку в отношении литовских судей, вынесших приговор в отношении Язова

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«Не надо ворошить»: помощник Язова отреагировал на «дело 13 января» в Литве

Sputnik Литва07:55
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика

Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию

Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
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Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
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США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет

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Здоровье

Главному врачу Центра СПИД Хакасии вручили «Звезду»

Почетную награду Центру – «Звезду» руководителю медучреждения Николаю Конгарову вручил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Евгений Воронин, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.
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Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

США впервые испытали противоракеты залповым пуском

Вчера систему GMD впервые испытали залповым пуском ракет-перехватчиков.
Обновлено вчера в 08:50
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
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Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

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Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
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Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
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Общество

На западе Москвы в Раменках возведут крупный городской район

Крупный городской район построят на границе ландшафтного заказника «Долина реки Раменки» на западе Москвы.
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Политика

Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ

Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
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Хоккей

Цулыгин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом»

На "Уфа-Арене" прошла открытая тренировка ХК "Салават Юлаев" Тренер хоккейной команды "Салават Юлаев" Николай Цулыгин 27 марта на открытой для СМИ тренировке прокомментировал предстоящую серию с "Авангардом".
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Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
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Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
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Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

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Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
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Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
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Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
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