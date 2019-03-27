Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор судаГазета.Ru 10:03

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.

с чего всё началось

Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова.

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.

Политика Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.

Армия и оружие Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.

Здоровье Главному врачу Центра СПИД Хакасии вручили «Звезду» Почетную награду Центру – «Звезду» руководителю медучреждения Николаю Конгарову вручил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Евгений Воронин, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн "Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.

Политика Кемеровская область официально получила второе название Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.

Общество На западе Москвы в Раменках возведут крупный городской район Крупный городской район построят на границе ландшафтного заказника «Долина реки Раменки» на западе Москвы.

Политика Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.

Хоккей Цулыгин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом» На "Уфа-Арене" прошла открытая тренировка ХК "Салават Юлаев" Тренер хоккейной команды "Салават Юлаев" Николай Цулыгин 27 марта на открытой для СМИ тренировке прокомментировал предстоящую серию с "Авангардом".

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Политика Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Происшествия Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.

Происшествия Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте» Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Шоу-бизнес Елена Малышева впервые показала зрителям свою маму Ведущая программы о здоровье Елена Малышева впервые решила снять передачу, темой которой будет идеальная квартира человека в преклонном возрасте.

Авто Под маркой Aurus выпустят парадный кабриолет В линейке Aurus появится парадный кабриолет, которым заменят нынешний церемониальный ЗИЛ-41041 АМГ.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Экономика Орешкин стал куратором развития Тывы Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.