Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в ЛитвеГазета.Ru 05:06
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова.
с чего всё началось
Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.Sputnik Литва04:15
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