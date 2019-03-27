Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в ЛитвеГазета.Ru 05:06

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.

с чего всё началось

Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова.

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

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