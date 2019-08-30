Футбол
РБКДочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет
Дочь бывшего главного тренера сборной Испании и футбольного клуба «Барселона» Луиса Энрике скончалась в возрасте девяти лет после тяжелой болезни. Об этом сообщается в твиттере Луиса Энрике.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика
У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы
У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Эхо Москвы 02:30
Технологии
Первая в России 5G-сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру вчера в 15:55
Кино
Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Хоккей
Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Общество
Полиция Москвы призывает отказаться от участия в несогласованной акции 31 августа
Московская полиция обратилась к организаторам намеченной на субботу, 31 августа, несанкционированной акции.
Вести.Ru 02:27
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия
В Приморье сель сошел на железнодорожные пути
После ливней, которые накрыли в последние дни Приморский край, на железнодорожные пути сошел сель.
Российская газета 02:25
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.
Газета.Ru 02:03
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины
Правящая элита Украины становится все более юной: к самому молодому президенту в истории страны Владимиру Зеленскому, супруга которого, Елена, тоже младше всех своих предшественниц, добавился 35-летний премьер-министр: Алексей Гончарук, которому 7 июля исполнилось 35 лет, побил возрастной рекорд среди глав украинского правительства.
Газета.Ru вчера в 17:01
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.
Игромания.ру вчера в 08:43
Экономика
Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам
«У Китая есть много средств для принятия контрмер, но в нынешней ситуации нужно безотлагательно обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары на $550 млрд, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны», — сказал Гао.
РБК 01:58
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Культура
Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Происшествия
Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной
По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб.
Piter.tv 02:39
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Известия вчера в 09:51
Футбол
«ПСЖ» хочет арендовать Йовича у «Реала»
«ПСЖ» хочет заполучить нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала».
Sport24.ru вчера в 10:05
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16