Футбол
РБКДочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет
Дочь бывшего главного тренера сборной Испании и футбольного клуба «Барселона» Луиса Энрике скончалась в возрасте девяти лет после тяжелой болезни. Об этом сообщается в твиттере Луиса Энрике.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета вчера в 21:34
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч человек в год, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru вчера в 22:11
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Экономика
Глава ФАС пожаловался Медведеву на низкие зарплаты в ведомстве
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об уровне зарплат в его ведомстве, сравнив его с доходами коллег из Федеральной налоговой службы.
REGNUM вчера в 07:07
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 14:06
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 28 августа в 06:24
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
Культуромания вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:52
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.
Игромания.ру вчера в 08:43
Авто
Porsche представила машину 99X для своего дебютного сезона в Формуле Е
В среду вечером Porsche представила на суд общественности изображения своего шасси с индексом 99X Electric для участия в шестом сезоне Формулы Е, который станет дебютным для немецкой компании.
Autosport.com.ru вчера в 03:13
Технологии
Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса
Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна вчера в 15:08
Происшествия
Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
SakhaNews вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым
Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня вчера в 11:33
Политика
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Политика
Личный помощник Трампа уходит в отставку
Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.
Интерфакс вчера в 22:26
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Музыка
Пригожин вступился за Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»
Новые Известия 00:29
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском вчера в 18:29
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37