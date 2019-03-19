Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицыРБК вчера в 13:45
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи. Об этом РБК сообщил отец Юлии Виктор Началов.
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Родители Юли мне говорили, что все под контролем, никто даже не волновался особо. Я просто попросил держать меня в курсе каждый день.
— Евгений Алдонин, российский футболистПетербургский дневник 03:00
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Евгений Алдонин о смерти Началовой: «У Веры была особая связь с мамой»
Комсомольская правдавчера в 16:55
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин не знал, как сообщить о ее смерти дочери
Вокруг ТВвчера в 06:53
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Авто
Новый Bentley Continental GT получил двигатель V8
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием
Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Игры
Можно ли отрубить человеку голову с помощью ледяного топора Саб-Зиро
Новый выпуск посвятили фаталити Саб-Зиро, когда тот отрубает противнику голову ледяным топором.
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Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Гаджеты
«Яндекс» и Elari выпустили первую беспроводную колонку с «Алисой»
Компания Elari выпустила в продажу колонку Elari SmartBeat со встроенным голосовым помощником «Алиса».
Обновлено в 06:22
Экономика
NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд
Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Госдума одобрила расширение полномочий Счетной палаты
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами
Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Транспорт
ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.
Обновлено в 06:49
Наука
ГМО-бактерии сделают керосин будущего растительным
Согласно выводам, приведенным в работе, уже в ближайшие годы есть возможность производить аналог обычного керосина за те же деньги, а в дальнейшем и вовсе снизить стоимость альтернативы, сделав ее выгоднее горючего из ископаемого сырья.
Обновлено в 07:09
Авто
В Сети стала известна дата выхода обновленной LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено вчера в 13:34
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Kia показала свой новый кроссовер на базе Kia Ceed
Корейская компания KIA опубликовала первые изображения нового кроссовера, который совсем скоро присоединится к семейству Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:28
Общество
В роддоме Магнитогорска матери-инвалиду не отдали ребенка
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лже-фармацевтов
Злоумышленники продавали БАДы пенсионерам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде.
Обновлено в 06:44
Музыка
Gesloten Cirkel и Эллен Аллиен выступят на фестивале Present Perfect
С лайвами выступят Gesloten Cirkel, KiNK (он представит программу "Kirilik"), Ninos Du Brasil, Egyptian Lover, J-Zbel, Dollkraut и группа Pinkshinyultrablast.
Обновлено в 07:40
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Филипп Киркоров провели вечер в обществе Хелен Миррен
«Потрясающий вечер в обществе роскошных женщин - великой актрисы Хелен Миррен и очаровательной Ани Лорак», - подписал снимок Киркоров.
Обновлено в 00:06
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Отец Началовой предостерег россиян
Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о причинах смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян в новом интервью.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Хоккей
Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти
Обновлено в 07:58
Экономика
В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов
Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Луганске
Взрыв в Луганске, прогремевший во вторник, слышали все на Клубной, 57. Бомбу в машину подложили под сидение водителя.
Обновлено в 03:55
Технологии
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00