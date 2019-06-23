Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранцаГазета.Ru 01:39
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
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с чего всё началось
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.StarHit.ruвчера в 12:40
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Единоборства
Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом
Обновлено в 01:33
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Украинскую армию в Донбассе косит дизентерия
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Появилось видео первого применения новейшей ракеты для Ми-28НМ
Первое применение применение новейшей многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ попало на видео.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Правда ли, что глубокое дыхание помогает успокоиться?
Существуют методики глубокого дыхания, овладев которыми, можно укрепить здоровье.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Космос
У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено 21 июня в 14:52
Армия и оружие
Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье
Достижение Минздрава: Здравоохранение скатилось к уровню царской России
Сразу несколько вопросов было задано по поводу проблем здравоохранения, которые явно входят в число самых волнующих людей: на прямую связь с Владимиром Путиным выходили жители поселка Маук, Рославля и Пскова.
Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты
Виртуальную карту от Apple тестируют 60 тысяч человек
Компания Apple объявила о запуске виртуальной кредитной карты с возможностью кэшбэка в марте 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Участники движения «жёлтых жилетов» в 32-й раз провели субботнюю акцию на улицах французских городов.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Молодая любовница Бориса Джонсона объяснила вызов полиции заговором
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06