Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранцаГазета.Ru 01:39

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
StarHit.ruвчера в 12:40

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Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Газета.Ru01:39

Старшая дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом спустя два года после свадьбы

Дни24вчера в 13:39

Дочь Валерия Меладзе Инга рассталась с мужем

Актуальные Новости00:09

Дочь Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дни.рувчера в 21:37

Дочь Валерия Меладзе разводится с супругом

Телепрограммавчера в 15:44

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем

Пятый канал00:36

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

StarHit.ruвчера в 12:40
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
Единоборства

Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи

Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом

Обновлено в 01:33
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Украинскую армию в Донбассе косит дизентерия

Обновлено вчера в 16:38
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Появилось видео первого применения новейшей ракеты для Ми-28НМ

Первое применение применение новейшей многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ попало на видео.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Космос

Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью

Обновлено вчера в 18:00
Здоровье

Правда ли, что глубокое дыхание помогает успокоиться?

Существуют методики глубокого дыхания, овладев которыми, можно укрепить здоровье.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Космос

У колец Урана определили температуру и плотность

Обновлено 21 июня в 14:52
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

Достижение Минздрава: Здравоохранение скатилось к уровню царской России

Сразу несколько вопросов было задано по поводу проблем здравоохранения, которые явно входят в число самых волнующих людей: на прямую связь с Владимиром Путиным выходили жители поселка Маук, Рославля и Пскова.
Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты

Виртуальную карту от Apple тестируют 60 тысяч человек

Компания Apple объявила о запуске виртуальной кредитной карты с возможностью кэшбэка в марте 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

Участники движения «жёлтых жилетов» в 32-й раз провели субботнюю акцию на улицах французских городов.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Молодая любовница Бориса Джонсона объяснила вызов полиции заговором

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Заслуженный деятель искусств Украины Константин Меладзе.
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