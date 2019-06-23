Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранцаГазета.Ru 01:39

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
StarHit.ruвчера в 12:40

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Валерий Меладзе переживает очередной развод

Paparazzi.ru03:09

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем

РИА Новости03:07

Дочь Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дни.рувчера в 21:37

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем

Пятый канал00:36

Дочь Валерия Меладзе разводится с супругом

Телепрограммавчера в 15:44

Старшая дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом спустя два года после свадьбы

Дни24вчера в 13:39

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

StarHit.ruвчера в 12:40
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Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия

Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

ВКС РФ получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы воздушно-космическим силам РФ.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Политика

При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара

Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество

Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя

Обновлено в 03:19
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Общество

В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс

Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Сертолово загорелась обшивка теплотрассы

Обновлено в 03:33
Наука

Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта

В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено вчера в 09:05
Наука

Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию

Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля.
Обновлено в 01:01
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае

Ожидается гроза, ливень с градом и усиление шквалистого ветра до 20 метров в секунду.
Обновлено в 02:20
Музыка

Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Прокуратура Токио подозревает бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений, пишет Asahi Shimbun Digital.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье

Эксперты назвали безвредные для фигуры сладости

На первом месте среди полезные сладостей оказался горький шоколад, 10-15 граммов которого не только не навредят, но и помогут от головной боли.
Обновлено в 03:34
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников

Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Заслуженный деятель искусств Украины Константин Меладзе.
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