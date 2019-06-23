Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранцаГазета.Ru 01:39

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с чего всё началось

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Происшествия Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.

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Политика При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.

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