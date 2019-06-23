Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцемИзвестия 04:24

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

с чего всё началось

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе. Их брак продлился менее двух лет. Пара познакомилась десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе и спустя восемь лет приняла решение пожениться.

Происшествия В Симферополе возле школы обнаружили крокодила Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.

Гаджеты Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

Происшествия В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства» Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).

Политика Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

Происшествия Сотни пилотов подали иск против Boeing Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.

Политика Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.

Наука Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.

Политика В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию «В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.

Политика Болтон высказался о войне с Ираном Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Политика Прямая речь: вы верите в «Брексит»? Тимофей Бордачев, программный директор клуба "Валдай": — Да, верю, потому что референдум и начало переговоров о "Брексите" уже запустили процесс развода, распада системы отношений между Великобританией и континентальной Европой.

Шоу-бизнес Лада Дэнс рассказала, как увела женатого мужчину из семьи Любовник выбрал Дэнс, а со своей женой вскоре развелся. Артистка не назвала фамилию этого мужчины, но отметила, что ухаживал он красиво.

Космос Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.

Политика Путин заявил, что успех зависит от доверия граждан к власти В июне рейтинг доверия Путину упал при расчете и по старой, и по новой методике.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Происшествия В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.