Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцемИзвестия 04:24
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе. Их брак продлился менее двух лет. Пара познакомилась десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе и спустя восемь лет приняла решение пожениться.
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Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.StarHit.ruвчера в 12:40
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