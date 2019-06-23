Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцемИзвестия 04:24

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе. Их брак продлился менее двух лет. Пара познакомилась десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе и спустя восемь лет приняла решение пожениться.
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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Заслуженный деятель искусств Украины Константин Меладзе.
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