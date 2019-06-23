Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцемИзвестия 04:24
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе. Их брак продлился менее двух лет. Пара познакомилась десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе и спустя восемь лет приняла решение пожениться.
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с чего всё началось
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.StarHit.ruвчера в 12:40
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Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
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В ЦПКиО Екатеринбурга сгорела конюшня
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Армия и оружие
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Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
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Политика
Ветераны АТО поучаствуют в гей-параде в Киеве
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Обновлено вчера в 07:58
Авто
Шесть очень крутых вариантов прокачки нового Suzuki Jimny: Гелик, Гелик, Гелик… пикап!
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Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия
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Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 13:20
Гаджеты
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Обновлено вчера в 14:56
Политика
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Обновлено вчера в 12:50
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Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Кино
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Спорт
Загитова упала во время проката на шоу в Японии
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Политика
Президент Грузии вступилась за туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
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Обновлено вчера в 14:50
Авто
Плоский двигатель — изобретение наших мотористов
В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
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Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT
Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений.
Обновлено в 02:41