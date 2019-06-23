Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцемИзвестия 04:24

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

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Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе. Их брак продлился менее двух лет. Пара познакомилась десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе и спустя восемь лет приняла решение пожениться.

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