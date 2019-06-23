Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужемStarHit.ru вчера в 12:40
Пара была знакома около восьми лет до момента свадьбы. В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха. Однако, не просуществовав и двух лет, их брак затрещал по швам.
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с чего всё началось
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.StarHit.ruвчера в 12:40
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика
Сергей Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено в 08:26
Путешествия
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью Юлии Началовой
Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью своей близкой подруги Юлии Началовой и критикует людей, пытающихся нажиться на имени певицы.
Обновлено в 03:16
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: «До чемпионата — 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач»
Орлов отметил, что руководство до сих пор не знает, как комплектовать состав команды Сочи, а также не может назвать конкретную задачу на сезон.
Обновлено в 08:29
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Космос
Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy
Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова назвала свой вес и рост
Фигура Кафельниковой позволяет носить ей такие наряды, девушка очень стройная, нет ни намека на лишний вес.
Обновлено в 08:24
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
РФ покажет новый боевой корабль на форуме «Армия-2019»
По информации пресс-службы, помимо корабля «Дмитрий Рогачев» на форуме покажут 30 единиц вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, подразделений военной полиции, а также соединения Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 03:19
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Мэрия Тбилиси украла аппаратуру для антироссийского митинга
Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Павел Прилучный любит Агату Муцениеце в разном весе
Обновлено в 05:07
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Футбол
Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено 21 июня в 19:16
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару
Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом.
Обновлено в 08:22
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Происшествия
На озере в Башкирии двое маленьких детей уплыли на надувном матрасе
Мать с детьми четырех и десяти лет плавали на надувном матрасе. В какой-то момент дети замерзли, и женщина вышла на берег за полотенцем.
Обновлено в 05:58
Автоспорт
65 минут до старта: Комментарий Льюиса Хэмилтона
Перед парадом гонщиков, предваряющим старт Гран При Франции, Льюис Хэмилтон говорил о подготовке к гонке и о том, как важно наслаждаться каждым моментом жизни.
Обновлено в 08:05