Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужемStarHit.ru вчера в 12:40

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

с чего всё началось

Пара была знакома около восьми лет до момента свадьбы. В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха. Однако, не просуществовав и двух лет, их брак затрещал по швам.

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