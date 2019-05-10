Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отцаРБК 11:32
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
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Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.
— Андрей Разин, российский политикРИА Новости 13:46
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Музыка
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Хоккей
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В Словакии стартовал групповой этап чемпионат мира по хоккею. В первом матче турнира сборная России переиграла команду Норвегии (5:2).
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово
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Гаджеты
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Обновлено в 04:18
Политика
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Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
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Происшествия
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Автобус с туристами упал с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма на острове Хонсю.
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В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
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Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
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Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
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Шоу-бизнес
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Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
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