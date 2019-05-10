Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отцаРБК 11:32

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
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Андрей Разин
Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.
— Андрей Разин, российский политикРИА Новости 13:46

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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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