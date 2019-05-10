Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отцаРБК 11:32
Юлия Доренко не ответила на звонки РБК. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
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Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах
Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией
В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Общество
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР
Эксперты увидели "отпечатки пальцев России" на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Обновлено в 03:43
Игры
Ghost Recon: Breakpoint скорее всего будет эксклюзивом Epic
В ходе презентации Ghost Recon: Breakpoint было заявлено, что игра выйдет на PlayStation, Xbox One и PC.
Обновлено в 12:23
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Происшествия
У пассажира в Домодедове нашли мину времён войны
Мину времён Великой Отечественной войны без взрывателя нашли у трансферного пассажира сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:57
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Общество
Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая
В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
Действующего президента Украины Петра Порошенко устраивает любая дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Футбол
Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Авто
42% в продажах LADA XRAY приходится на Cross-версию
Чаще всего россияне выбирают автомобили в комплектации Luxe, причем в такой комплектации в первые три месяца года купили 1 642 хэтчбека в версии LADA XRAY Cross, а это 60% от всех продаж такой комплектации модели.
Обновлено вчера в 11:38
Культура
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06