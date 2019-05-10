Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отцаРБК 11:32

Юлия Доренко не ответила на звонки РБК. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
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Продюсер Разин рассказал о версии с отравлением Доренко

РЕН ТВ14:02

«У меня есть факты»: дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной

Вести.Ru13:35

Дочери Доренко попросили расследовать обстоятельства смерти отца

Взгляд.ру14:05

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

РИА Новости13:46

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причину смерти отца

Эхо Москвы12:01

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК11:32

Дочери Доренко обвинили его вторую жену в отравлении

Московский Комсомолец10:04
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Дочери Сергея Доренко: отца отравили!

Вести.UZ12:21
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Общество

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

Обновлено в 15:40
Происшествия

В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР

Эксперты увидели "отпечатки пальцев России" на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Обновлено в 03:43
Игры

Ghost Recon: Breakpoint скорее всего будет эксклюзивом Epic

В ходе презентации Ghost Recon: Breakpoint было заявлено, что игра выйдет на PlayStation, Xbox One и PC.
Обновлено в 12:23
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Происшествия

У пассажира в Домодедове нашли мину времён войны

Мину времён Великой Отечественной войны без взрывателя нашли у трансферного пассажира сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:57
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Общество

Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая

В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Политика

Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

Действующего президента Украины Петра Порошенко устраивает любая дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Авто

42% в продажах LADA XRAY приходится на Cross-версию

Чаще всего россияне выбирают автомобили в комплектации Luxe, причем в такой комплектации в первые три месяца года купили 1 642 хэтчбека в версии LADA XRAY Cross, а это 60% от всех продаж такой комплектации модели.
Обновлено вчера в 11:38
Культура

Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Красноярске

Обновлено в 14:45
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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