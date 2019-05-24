Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертациюZnak.com 11:44
Почти все заимствования в работе Тихоновой взяты из публикаций одного из ее научных руководителей - Владимира Александрова. О том, что Тихонова является одной из дочерей российского президента, заявил несколько лет назад журналист Олег Кашин, позже эту информацию подтвердило агентство Reuters.
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Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Единоборства
Макгрегор получил травму на тренировке
Боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор получил травму.
Обновлено в 21:57
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье
Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Политика
Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден
Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Космос
Исследование изучает потенциальный риск роя тавридных метеоров
Тавридный Рой является третьим потенциальным источником риска, который изменяет вероятности возможных катастрофических воздействий.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
Обновлено в 15:20
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено в 14:12
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Энергетика
Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин
Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD
Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Заминированный сверток взорвался в Лионе
Заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго в Лионе. В результате ЧП есть раненые, пишет газета Le Progres.
Обновлено в 12:16
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России
НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено в 10:08