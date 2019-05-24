Политика

«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертациюZnak.com 11:44

Почти все заимствования в работе Тихоновой взяты из публикаций одного из ее научных руководителей - Владимира Александрова. О том, что Тихонова является одной из дочерей российского президента, заявил несколько лет назад журналист Олег Кашин, позже эту информацию подтвердило агентство Reuters.
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Предполагаемая дочь Владимира Путина стала кандидатом физико-математических наук

Эхо Москвы15:31

СМИ: «Дочка» Путина защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Росбалт12:27

Перед защитой диссертации дочери Путин вручил ректору МГУ орден

Уралинформбюро01:41

Катерина Тихонова стала кандидатом наук

Ведомости11:06

Тереза Мэй ушла в слезах. Итоги дня от «Би-би-си»

Дождь13:17

Сегодня предполагаемая дочь Путина защищает кандидатскую в МГУ

ФедералПресс01:27

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

РБК11:17
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Единоборства

Макгрегор получил травму на тренировке

Боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор получил травму.
Обновлено в 21:57
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Общество

Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье

Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Политика

Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден

Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Космос

Исследование изучает потенциальный риск роя тавридных метеоров

Тавридный Рой является третьим потенциальным источником риска, который изменяет вероятности возможных катастрофических воздействий.
Обновлено вчера в 10:33
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск

«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
Обновлено в 15:20
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено в 14:12
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Здоровье

Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни

Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Политика

Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ

Обновлено в 21:17
Энергетика

Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин

Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие

В России модернизируют системы залпового огня «Град»

Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD

Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Заминированный сверток взорвался в Лионе

Заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго в Лионе. В результате ЧП есть раненые, пишет газета Le Progres.
Обновлено в 12:16
Происшествия

«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде

Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие

НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России

НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

Обновлено вчера в 04:42
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено в 10:08
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Математик
Советский и российский математик, деятель российского высшего образования. Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с 1992 года. Президент Российского Союза ректоров с 1994 года, председатель Российского совета олимпиад школьников.
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