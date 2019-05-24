Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУРБК 11:17

с чего всё началось

Вторым научным руководителем Тихоновой выступает ректор МГУ Виктор Садовничий. Катерина Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ).

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Политика На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Транспорт Из Петербурга в Таллин планируют запустить скоростной поезд Между столицей Эстонии и Петербургом намерены пустить скоростную электричку, благодаря которой вместо восьми часов на поезде горожане смогут доехать в Таллин за 4,5 часа.

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Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

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Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Общество Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».

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Гаджеты MSI показала игровой ноутбук с десктопным процессором Core i9 Компания MSI анонсировала скорый выход нового игрового ноутбука семейства Titan. Ноутбук называется MSI GT76 Titan.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

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