Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУРБК 11:17
Вторым научным руководителем Тихоновой выступает ректор МГУ Виктор Садовничий. Катерина Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ).
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с чего всё началось
Екатерина Тихонова, которую называют дочерью российского президента Владимира Путина, защитила диссертацию на соискание звания кандидата физико-математических наук.Дождь11:15
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Здоровье
В Минздраве рассказали о работе над лекарствами для паллиативных детей
В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарств, в которых нуждаются семьи с паллиативными детьми, рассказали RT в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Обновлено в 12:30
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма
Согласование нового участка для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.
Обновлено в 11:44
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Транспорт
Из Петербурга в Таллин планируют запустить скоростной поезд
Между столицей Эстонии и Петербургом намерены пустить скоростную электричку, благодаря которой вместо восьми часов на поезде горожане смогут доехать в Таллин за 4,5 часа.
Обновлено в 09:08
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Футбол
Месси рассказал, почему «Барселона» вылетела из ЛЧ
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о причинах вылета команды в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 12:18
Политика
Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума общественной организации "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская солидарность", - сообщила пресс-служба.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
MSI показала игровой ноутбук с десктопным процессором Core i9
Компания MSI анонсировала скорый выход нового игрового ноутбука семейства Titan. Ноутбук называется MSI GT76 Titan.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Экономика
Британский фунт укрепился после объявления об отставке Мэй
Фунт стерлингов торгуется около $1,2672 против $1,2657 в предыдущий рабочий день и на уровне 1,1324 евро по сравнению с 1,1320 евро.
Обновлено в 09:51
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено в 02:08
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
У дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился первый поклонник
Филипп Киркоров рассказал фанатам в Instagram Stories о первом поклоннике своей дочери Аллы-Виктории.
Обновлено в 05:56
Футбол
Рамос может покинуть «Реал» из-за конфликта с Пересом
Защитник «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб из-за конфликта с президентом Флорентино Пересом, сообщает AS.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом
Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00