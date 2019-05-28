Происшествия
Дочь легенды сборной Италии сбила машинаГазета.Ru 15:47
Дочь легенды "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина, сообщает "Советский спорт". По информации Ansa, 13-летняя Анджела стала жертвой ДТП 28 мая в Турине. После того, как девочка попала под машину, ее доставили в больницу, однако медики не нашли серьезных подтверждений.
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