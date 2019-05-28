Происшествия

Дочь легенды сборной Италии сбила машинаГазета.Ru 15:47

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Дочь легенды "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина, сообщает "Советский спорт". По информации Ansa, 13-летняя Анджела стала жертвой ДТП 28 мая в Турине. После того, как девочка попала под машину, ее доставили в больницу, однако медики не нашли серьезных подтверждений.
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13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине

Чемпионат16:52

СМИ: Дочь Андреа Пирло оказалась в больнице. Ее сбила машина

Советский спорт16:01

Дочь Пирло сбила машина

Матч ТВ16:05

Дочь Пирло сбила машина

Sportbox.RU16:05

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Спорт-Экспресс15:50

Дочь легенды сборной Италии сбила машина

Газета.Ru15:47

13-летнюю дочь Пирло сбила машина

Sport24.ru15:38
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