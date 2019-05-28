Происшествия

Дочь Пирло сбила машина в ТуринеСпорт-Экспресс вчера в 15:50

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине. Как сообщает La Stampa, инцидент с участием 13-летней девушки произошел сегодня утром.
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13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине

Чемпионатвчера в 16:52

Дочь Пирло сбила машина

Sportbox.RUвчера в 16:05

13-летнюю дочь Пирло сбила машина

Sport24.ruвчера в 15:38

СМИ: Дочь Андреа Пирло оказалась в больнице. Ее сбила машина

Советский спортвчера в 16:01

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Спорт-Экспрессвчера в 15:50

Дочь легенды сборной Италии сбила машина

Газета.Ruвчера в 15:47

Дочь Пирло сбила машина

Матч ТВвчера в 16:05
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Андреа Пирло
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный полузащитник. Являлся одним из лучших полузащитников в истории футбола. Мастер исполнения штрафных ударов, навесов, дальних ударов и длинных пасов.
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