Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в ТуринеСпорт-Экспресс вчера в 15:50
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине. Как сообщает La Stampa, инцидент с участием 13-летней девушки произошел сегодня утром.
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Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
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«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
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На пляжном фото девушка позирует в солнцезащитных очках и белом бикини. Примечательно, что на снимке отсутствует муж певицы - Потап.
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Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
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Иностранные банки стали проводить жесткий отбор частных клиентов из России.
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Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Внедорожник кажется заметно больше актуальной версии.
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Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
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В Петербурге победители кадрового конкурса получат работу в Смольном
Россиянам в возрасте от 20 до 35 лет дадут возможность устроиться на государственные и муниципальные должности в Санкт-Петербурге - 29 мая в Северной столице стартовал кадровый конкурс "Мой город - мои возможности", цель которого привлечь в правительство молодых и энергичных руководителей.
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Минздрав Красноярского края попросит надзорные органы проверить частный пансионат для престарелых и инвалидов, который возит пациентов в больницу на катафалке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
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