Дочь Пирло попала под машину в ИталииРИА Новости 17:28

Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa. Инцидент произошел во вторник днем. 13-летняя девочка была доставлена в больницу, врачи обнаружили у нее несколько ушибов.

Дочь Пирло попала под машину в Италии

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