Происшествия

Дочь Пирло попала под машину в ИталииРИА Новости 17:28

3 фото
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa. Инцидент произошел во вторник днем. 13-летняя девочка была доставлена в больницу, врачи обнаружили у нее несколько ушибов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине

Чемпионат16:52

Дочь Пирло сбила машина

Sportbox.RU16:05

13-летнюю дочь Пирло сбила машина

Sport24.ru15:38

СМИ: Дочь Андреа Пирло оказалась в больнице. Ее сбила машина

Советский спорт16:01

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Спорт-Экспресс15:50

Дочь легенды сборной Италии сбила машина

Газета.Ru15:47

Дочь Пирло сбила машина

Матч ТВ16:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика

Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово

В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.
Обновлено в 16:00
Здоровье

В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям

Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Культура

Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире

Обновлено в 14:20
Экономика

РЖД предложили повысить тарифы для металлургов

РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Космос

«КосмоКурс» планирует производить в Подмосковье ракету для суборбитального полета

Компания "КосмоКурс", которая развивает в России космический туризм, планирует расширить территорию подмосковного предприятия для производства на нем ракет.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Советник президента Ирана сознался в убийстве супруги

Обновлено в 14:32
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области

Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено в 14:50
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Обновлено в 13:35
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Политика

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским должностных полномочий.
Обновлено в 11:19
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Экономика

Отменить пенсии в России предложил министр Орешкин

Орешкин утверждает, что Китай потому достиг экономических успехов, что не платил пенсии своим гражданам.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Музыка

«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение

Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Турция объявила об антитеррористической операции в Ираке

«В рамках операции «Лапа» 27 мая 2019 года после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака», — отметили в сообщении.
Обновлено в 08:14
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Общество

Виадук-Библейский: ждали сорок лет, еще год – не год

Строительство четырёхполосного виадука на 39 километре дороги "Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск", старт которому был дан во второй половине марта, вскоре приостановится.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андреа Пирло
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный полузащитник. Являлся одним из лучших полузащитников в истории футбола. Мастер исполнения штрафных ударов, навесов, дальних ударов и длинных пасов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное