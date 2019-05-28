Происшествия
Дочь Пирло попала под машину в ИталииРИА Новости 17:28
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa. Инцидент произошел во вторник днем. 13-летняя девочка была доставлена в больницу, врачи обнаружили у нее несколько ушибов.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика
Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово
В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.
Обновлено в 16:00
Здоровье
В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям
Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено в 14:20
Экономика
РЖД предложили повысить тарифы для металлургов
РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Космос
«КосмоКурс» планирует производить в Подмосковье ракету для суборбитального полета
Компания "КосмоКурс", которая развивает в России космический туризм, планирует расширить территорию подмосковного предприятия для производства на нем ракет.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Советник президента Ирана сознался в убийстве супруги
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено в 14:50
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Обновлено в 13:35
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Политика
Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине
В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским должностных полномочий.
Обновлено в 11:19
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Экономика
Отменить пенсии в России предложил министр Орешкин
Орешкин утверждает, что Китай потому достиг экономических успехов, что не платил пенсии своим гражданам.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов
Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Турция объявила об антитеррористической операции в Ираке
«В рамках операции «Лапа» 27 мая 2019 года после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака», — отметили в сообщении.
Обновлено в 08:14
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Общество
Виадук-Библейский: ждали сорок лет, еще год – не год
Строительство четырёхполосного виадука на 39 километре дороги "Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск", старт которому был дан во второй половине марта, вскоре приостановится.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46