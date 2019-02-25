Политика

Дочь Пескова стала стажёром в ЕвропарламентеRT на русском 15:30

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, устроилась на стажировку к депутату Европейского парламента Эмерику Шопраду.
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Дочь Пескова стала стажером Европарламента

Росбалт15:47

Дочь Дмитрия Пескова взяли на стажировку в Европарламент

Дождь11:14

Дочь Пескова стала стажером депутата Европарламента от Франции

РБК15:12

Евродепутат рассказал, как дочь Пескова стала стажером в Европарламенте

РИА Новости15:01

Дочь Дмитрия Пескова стажируется у депутата Европарламента

Коммерсантъ13:36

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова проходит стажировку в Европарламенте

Эхо Москвы14:02

Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте

RT на русском15:30
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество

Супруга Малашенко прокомментировала его смерть

Обновлено в 16:53
Происшествия

Автобус частично разорвало при ДТП в Москве

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Политика

Глава МИД Ирана объявил о своей отставке

Глава МИД подтвердил, что участие Ирана в ядерной сделке продолжится до тех пор, пока это будет одобрять иранский народ.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Нацгвардия Венесуэлы стабилизировала ситуацию на границе с Колумбией

Обновлено в 16:06
Политика

Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции

Более 6,81 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке.
Обновлено в 15:10
Происшествия

В Канаде произошло массовое ДТП с участием 70 автомобилей

Обновлено в 17:00
Авто

В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Музыка

Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

Британский музыкант, вокалист популярной в 80-е годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.
Обновлено в 16:16
Хоккей

«Флорида» обменяла защитника Богдана Киселевича в «Виннипег»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" произвел обмен с "Виннипегом", в результате которого российский защитник Богдан Киселевич перешел в стан "Джетс".
Обновлено в 17:26
Музыка

Maruv объяснила отказ от участия в Евровидении

Обновлено в 12:57
Политика

Группа Лимы призвала партнеров Венесуэлы помочь с выборами в стране

Группа Лимы обратилась к странам-партнерам Венесуэлы для того, чтобы оказать помощь в проведении на территории страны свободных выборов.
Обновлено в 17:17
Спорт

Шипулин собирается кинуть вызов Губерниеву

Обновлено в 17:24
Спорт

Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг

Обновлено в 13:35
Политика

Социалисты победили на выборах в парламент Молдавии

Обновлено в 05:44
Происшествия

Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе

Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Призвавший «вырезать русских» журналист арестован в Казахстане

Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова

Стало известно, что известная певица обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросу взыскания алиментов с бывшего супруга на содержание общего сына 2007 года рождения.
Обновлено в 16:26
Единоборства

Дэнис дисквалифицирован за драку с Нурмагомедовым

Обновлено в 14:42
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

На Украине по пути на учения сломался новейший военный вездеход

В понедельник, 25 февраля, украинские СМИ сообщили о поломке новейшего украинского вездехода, следовавшего на учения.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии

Росздравнадзор выявил более 3 200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медицинских организациях (68,1% от проверенных), 663 из которых - частные, говорится в сообщении.
Обновлено в 05:24
Экономика

Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жилья

До 2016 года минимальный срок владения любой недвижимостью, после которого разрешалось не платить налог с продажи, составлял три года.
Обновлено в 08:26
Общество

Нурмагомедов резко раскритиковал спектакль с откровенной сценой

Обновлено в 12:43
Политика

Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Общество

Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде

Обновлено в 10:13
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Кононову нужно время — чудес не бывает»

В интервью «Известиям» Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента союза, а также выразил доверие главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
Обновлено в 16:02
Экономика

Российские пенсионеры получат доплаты

В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Экономика

Малоизвестная компании обогнала «Сургутнефтегаз» по капитализации

Капитализация компании взлетела до 1,3 трлн руб.: ОКС обогнала "Сургутнефтегаз", который стоит 1,26 трлн рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Старшую из сестер Хачатурян выселили из квартиры в Москве

Обновлено в 03:20
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Эмерик Шопрад
Французский политик
Ультраправый политик, писатель, политолог, профессор и доцент геополитики в университетах и военных академиях во Франции, Швейцарии, Марокко и Тунисe. Oдин из известнейших экспертов по геополитике в сегодняшней Франции. Автор нескольких фундаментальных трудов по геополитике и геоистории. Активный общественный деятель, выступает на радио, ТВ и в интернете, активно участвует в международных конференциях по геополитике антиамериканской направленности. Он является сторонником стратегического союза Европы с Россией против растущего Китая и слабеющих США, также выступает за многополярный мир и против глобальной гегемонии США. По итогам выборов в Европарламент 2014 года избран депутатом от Национального фронта.
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