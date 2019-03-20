Политика
Дочь Назарбаева стала спикером сената КазахстанаИнтерфакс 05:11
Кандидатура на должность председателя сената выдвигается президентом страны. 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Полномочия президента до апреля 2020 года возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.
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