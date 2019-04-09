Политика
Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента КазахстанаLenta.ru 05:49
Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил о своей отставке.
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Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Спартак» показал сюжет с тенью Карреры
"Спартак" на своем официальным youtube-канале опубликовал видео по итогам матча 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). В анонсе сюжета обещан рассказ про "тень Карреры" - бывшего главного тренера красно-белых, в ходе которого делается вывод: "Наверное, в этом году нам уже не стоит рассчитывать на чемпионство".
Обновлено в 08:43
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Врача в Дзержинске, принимавшего пациентов пьяным, уволили
Как только старший дежурный врач узнал о том, что один из докторов находится в таком состоянии, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы, а также вызвать наряд полиции, чтобы вывести доктора с территории больницы, — рассказал главврач медучреждения Сергей Шамин.
Обновлено в 05:09
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Технологии
Альпы могут лишиться всех ледников и горнолыжных курортов к 2100 году
Альпийские горы лишатся почти всех ледников и запасов "многолетнего" снега к концу столетия из-за глобального потепления, причем большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
Обновлено в 08:01
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Общество
Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин
Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
Обновлено в 08:38
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко извинился за лозунг про Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Технологии
«Лаборатория Касперского» обнаружила черный рынок цифровых личностей
Как рассказал Сергей Ложкин, в феврале эксперты компании обнаружили подпольный магазин под названием Genesis, который торгует цифровыми личностями.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Конор Макгрегор устроил драку в ирландском баре
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В Тульской области появится первый в стране центр управления
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что создаваемый центр позволит улучшить качество управления в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, образование и др.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО
Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08