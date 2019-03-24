Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смертиГазета.Ru вчера в 19:30
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо. Об этом он рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". По его словам, Вера тяжело переживает смерть матери, но держится.
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Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Футбол
Томь — Мордовия 1:0
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию».
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей
Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Общество
Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада
Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Технологии
В Петербурге стартовали испытания атомного ледокола «Лидер»
Петербургское бюро «Айсберг» начало проводить тестирование нового атомного ледокола «Лидер». Данное судно в два раза больше «Арктики».
Обновлено в 05:05
Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
20 лет назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия.
Обновлено в 05:12
Футбол
Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме
Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета.
Обновлено в 05:19
Общество
В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек
Обновлено в 05:31
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Здоровье
В 2018 году во время родов не умерла ни одна мать
Во Владимирской области в 2018 году родилось более 12 тысяч 150 детей, всего за год акушеры региональной акушерско-гинекологической службы приняли 12 тысяч 77 родов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Обновлено в 03:56
Политика
Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»
Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»
Как сообщает Аирааlва, по ходу матча болельщики "Луго" скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Политика
Тимошенко: ЕС начал антикоррупционное расследование против Порошенко
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28