Дочь Началовой написала матери письмо после ее смертиГазета.Ru вчера в 19:30

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо. Об этом он рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". По его словам, Вера тяжело переживает смерть матери, но держится.

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

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