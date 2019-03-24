Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала ей письмоВести.Ru 07:04
Дочь певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Как рассказал отец Юлии Виктор Началов, девочка тяжело переживает смерть матери, "но держится".
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Авто
Рынок новых электрокаров в России вырос в 5 раз
По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 47 новых электромобилей, что в 5 с лишним раз больше, чем годом ранее (9 ед.).
Обновлено в 02:02
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено 22 марта в 13:13
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»
В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
Обновлено в 06:29
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»
Обновлено в 05:23
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой
Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено в 00:35
Авто
Немцы высоко оценили Lada 4х4 Urban
Немецкое издание Auto Bild протестировало Lada 4х4 Urban, которая пользуется в Германии достаточно большим спросом.
Обновлено в 07:28
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Бузова проигнорировала открытие салона сестры
По информации издания, Бузова-старшая даже не пришла на открытие первого салона красоты младшей сестры.
Обновлено в 06:25
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 05:52
Футбол
Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом
Обновлено в 07:36
Футбол
«Вернулся из „Аталанты“ сильнее». Ригони рассказал, как сам попросил прервать аренду
Могу сказать, что чувствую себя в «Зените» счастливым.
Обновлено в 06:44
Политика
Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit
Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:15
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple с рынка смартфонов Китая
Китайская компания Huawei нарастила поставки дорогих смартфонов в Китае на фоне снижения продаж устройств американской компании Apple.
Обновлено в 07:43
Транспорт
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Станислав Садальский обвинил Максима Галкина в бездарности
Обновлено в 06:43
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Космос
Навигационные спутники «Глонасс-М» возобновили работу
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Баскетбол
«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет
Сезон-2006/07 «Голден Стэйт» закончил на 8-м месте в Западной конференции с соотношением побед и поражений 42-40.
Обновлено в 02:29
Здоровье
ВОЗ заявила о снижении смертности от туберкулеза в мире на 42 процента
В период с 2000 по 2017 годы от туберкулеза удалось вылечить 54 миллиона человек, смертность от этого опасного легочного заболевания сократилась за это время на 42 процента, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 03:17