Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцомКоммерсантъ 05:34

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС. К ритуальному залу на Троекуровском кладбище, по оценке агентства, пришли около 200 человек, среди которых друзья и поклонники журналиста.

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

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