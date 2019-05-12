Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцомМосковский Комсомолец 08:16
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
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