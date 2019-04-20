Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»Газета.Ru 05:27

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

RT на русском11:10

Дочь Алсу вышла в финал «Голоса» с песней Юлии Началовой

РИА Новости08:04

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Пятый каналвчера в 19:32

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

URA.Ru03:38

«Может петь абсолютно все»: Лобода назвала дочь Алсу «фирменной девочкой»

Телепрограмма04:25

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

Известиявчера в 20:59

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Газета.Ru05:27
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Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Общество

В Москве более 250 тысяч человек пришли на парад трамваев

Парад трамваев в столице посетили более 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Экономика

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Ирина Цывина успела сообщить возлюбленному о беременности

Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Политика

Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»

Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
Обновлено в 09:33
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Транспорт

Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов

О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Авто

Toyota показала хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

На автосалон в Нью-Йорке приехал хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особой вариации, сообщает www.32cars.ru.
Обновлено в 05:44
Здоровье

Во Владикавказе откроется противотуберкулезный диспансер

Современный медицинский комплекс — противотуберкулезный диспансер — начали строить в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол

Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Обновлено в 11:24
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
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Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака

Свадьбу Семен и Карина сыграли 12 сентября 2012 года.
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Единоборства

Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде

Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
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В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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Юлия Началова
Российская певица
Российская певица, актриса и телеведущая.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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