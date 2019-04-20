Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»Газета.Ru 05:27
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Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Обновлено в 11:15
Общество
В Москве более 250 тысяч человек пришли на парад трамваев
Парад трамваев в столице посетили более 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела сообщить возлюбленному о беременности
Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Политика
Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»
Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
Обновлено в 09:33
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Транспорт
Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов
О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Авто
Toyota показала хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive
На автосалон в Нью-Йорке приехал хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особой вариации, сообщает www.32cars.ru.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Во Владикавказе откроется противотуберкулезный диспансер
Современный медицинский комплекс — противотуберкулезный диспансер — начали строить в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака
Свадьбу Семен и Карина сыграли 12 сентября 2012 года.
Обновлено в 09:55
Единоборства
Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде
Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
Обновлено в 10:32