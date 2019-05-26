Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета 11:33
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
Читать в источнике
Оценить408
с чего всё началось
«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила она.RT на русском12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Обновлено в 01:18
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира
Обновлено в 12:29
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа
Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Авто
Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8
28 мая на китайский рынок выходит новое поколение Tiggo 8, которое получило ряд обновлений.
Обновлено вчера в 15:47
Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Хоккей
Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт
В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00
Наука
Ученые изучили улиток на предмет метеоризма
Чтобы проверить, касается ли это улиток, ученые держали несколько особей в стеклянной посуде в течение суток и проверяли содержимое емкости на наличие метана.
Обновлено 24 мая в 13:49
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала подписчикам новое фото с младшим сыном
Яна Рудковская на днях показала подписчикам в Сети снимок с ее младшим сыном Александром Плющенко.
Обновлено в 13:22
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва
Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Экономика
В Пензенской области продан элеватор
Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Музыка
Группа «Машина времени» отмечает 50-летие
Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16