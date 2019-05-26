Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета 11:33

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
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с чего всё началось
«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила
 она.
RT на русском12:50

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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал «Голоса»

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Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

Lenta.ru11:05

Дочь Алсу прокомментировала итоги детского «Голоса»

Газета.Ru10:43

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

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