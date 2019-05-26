Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 11:33

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
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с чего всё началось
«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила
 она.
RT на русскомвчера в 12:50

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Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

URA.Ruвчера в 11:06

Дочь Алсу выступила с первым заявлением о скандале на «Голосе»

Газета.Ruвчера в 14:25

Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос. Дети»

РБКвчера в 11:28

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 11:24

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 18:35

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос.Дети»

Московский Комсомолецвчера в 10:38

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВвчера в 10:26
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35 у США

Обновлено в 03:42
Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Спорт

Максим Куликов подписал контракт с «Локомотивом»

Блокирующий Максим Куликов заключил контракт с "Локомотивом", информирует сайт новосибирского клуба.
Обновлено в 02:16
Гаджеты

Huawei подпала под акции

Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол

Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Два человека погибли при торнадо в Оклахоме

Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 03:24
Политика

Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
Обновлено 25 мая в 09:10
Футбол

Стало известно, когда Конте возглавит «Интер»

Известный тренер Антонио Конте будет назначен наставником "Интера" в ближайшие дни.
Обновлено в 03:00
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Авто

Renault и Fiat Chrysler обсуждают возможное слияние

Благодаря возможному слиянию автокомпаний станет возможным значительно активизировать деятельность в Соединенных Штатов и Европе, где спрос на технику остается достаточно высоким.
Обновлено в 01:17
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Обновлено в 03:35
Наука

Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.
Обновлено 23 мая в 18:55
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Общество

Росконтроль определил лучшие томатные соки

Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Культура

Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 27 мая по 2 июня

Первый канал, 27-30 мая, 21:30 Пятеро смелых На Пятом канале стартует сериал "Великолепная пятерка".
Обновлено в 02:10
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Футбол

Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса

Согласно регламенту, первый транш "Боке" должен был поступить на счет клуба до 6 марта.
Обновлено в 00:36
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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