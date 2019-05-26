Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 11:33

с чего всё началось

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.

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