Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 11:33

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила
 она.
RT на русскомвчера в 12:50

Подробнее о событии

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 18:35

Дочь Алсу выступила с первым заявлением о скандале на «Голосе»

Газета.Ruвчера в 14:25

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВвчера в 10:26

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 11:24

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

URA.Ruвчера в 11:06

Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

Lenta.ruвчера в 11:05

Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос. Дети»

РБКвчера в 11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Армия и оружие

США перекрасили F-16 под российский Су-57

ВВС США продемонстрировали видео полета американского F-16, имитирующего окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 12:05
Финансы

Назван основной риск для курса рубля

В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:03
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу

В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Авто

Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером продаж

Обновлено вчера в 23:33
Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 00:00
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика

Биткоин обновил годовой максимум

Стремительный рост биткоина в этом году сменил долгий и мучительный медвежий тренд 2018 года, когда цифровая валюта потеряла более 70% своей стоимости.
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты

Huawei может потерять лидерство на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено 25 мая в 10:36
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России

Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты

Выдвижной камерой OnePlus 7 Pro открыли бутылку

Как известно, OnePlus 7 Pro уже подвергся немалому количеству издевательств с одной лишь целью: проверить, насколько смартфон прочно и качественно сделан.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Теннис

Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 06:50
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Видеокарте Radeon RX 3080 приписывают 2560 потоковых процессоров

Недавно в Сети появилась информация о том, что компания Sapphire уже 27 мая представит две видеокарты Radeon поколения Navi.
Обновлено 24 мая в 04:59
Происшествия

Автобус с госслужащими взорвался в Кабуле

Автобус подорвался на мине в столице Афганистана.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье

Женщина спутала опасную болезнь с простудой и осталась парализована

Жительница шотландского города Глазго приняла симптомы опасной болезни за простуду и оказалась в больнице полностью парализованной.
Обновлено в 00:01
Политика

На выборах в Европарламент Ле Пен обошла Макрона

Стало известно о том, что возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" сейчас лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона избрали в Европарламент

Скрывающийся от властей Испании в Бельгии экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон проходит в Европарламент.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено вчера в 08:16
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное