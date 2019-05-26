Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 11:33

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
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с чего всё началось
«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила
 она.
RT на русскомвчера в 12:50

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Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 18:35

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВвчера в 10:26

Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос. Дети»

РБКвчера в 11:28

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 11:24

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

URA.Ruвчера в 11:06

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос.Дети»

Московский Комсомолецвчера в 10:38

Дочь Алсу выступила с первым заявлением о скандале на «Голосе»

Газета.Ruвчера в 14:25
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Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Кино

Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино

Обновлено вчера в 23:29
Кино

Состоялась премьера фильма о создании «Игры престолов»

Телеканал HBO представил документальный фильм о создании сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Армия США заказала российские патроны

В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе

Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.
Обновлено вчера в 14:46
Авто

АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross

Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Беременная дочь Хворостовского вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой

Библейский центр утверждает, что российские власти нарушили право на свободу вероисповедания (ст. 9 Конвенции о защите прав человека) и свободу объединений (ст. 11).
Обновлено вчера в 16:58
Авто

Компания Renault подтвердила переговоры о слиянии с Fiat Chrysler

Обновлено в 04:40
Транспорт

Число электричек увеличится на Ярославском направлении МЖД осенью

Число электричек планируют увеличить осенью на Ярославском направлении Московской железной дороги, при этом поменяется и качество подвижного состава, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 05:15
Футбол

Милнер может стать игроком «ПСЖ»

ПСЖ привлекает тот момент, что у Милнера истекает контракт с Ливерпулем летом, а значит он достанется им бесплатно.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Обновлено в 04:49
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл увезут сына из Британии

Герцог и герцогиня Сассекские намерены увезти сына Арчи из Великобритании.
Обновлено в 05:15
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира

За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

Российские инспекторы совершат наблюдательный полёт над США и Эстонией

Обновлено в 04:28
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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