Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 11:33
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
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с чего всё началось
«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила она.RT на русскомвчера в 12:50
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Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Кино
Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Состоялась премьера фильма о создании «Игры престолов»
Телеканал HBO представил документальный фильм о создании сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе
Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой
Библейский центр утверждает, что российские власти нарушили право на свободу вероисповедания (ст. 9 Конвенции о защите прав человека) и свободу объединений (ст. 11).
Обновлено вчера в 16:58
Транспорт
Число электричек увеличится на Ярославском направлении МЖД осенью
Число электричек планируют увеличить осенью на Ярославском направлении Московской железной дороги, при этом поменяется и качество подвижного состава, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 05:15
Футбол
Милнер может стать игроком «ПСЖ»
ПСЖ привлекает тот момент, что у Милнера истекает контракт с Ливерпулем летом, а значит он достанется им бесплатно.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Обновлено в 04:49
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл увезут сына из Британии
Герцог и герцогиня Сассекские намерены увезти сына Арчи из Великобритании.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок
Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30