Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета 11:33

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
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Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

ТАСС11:24

Дочь Алсу опубликовала обращение к зрителям шоу «Голос. Дети»

RT на русском12:50

Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

РИА Новости13:40

Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос.Дети»

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Дочь Алсу выступила с первым заявлением о скандале на «Голосе»

Газета.Ru14:25

Дочь Алсу Микелла Абрамова прервала молчание после «бойкота» спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Российский Диалог11:02

Певица Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

NewInform23 мая в 02:26
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Хоккей

Василевский признан лучшим вратарем ЧМ, Кучеров — лучший нападающий

Хоккеист сборной Чехии Филип Гронек признан лучшим защитником, а Никита Кучеров — лучшим нападающим чемпионата мира.
Обновлено в 16:54
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Транспорт

В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику

В церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику императору Петру Великому, основателю Санкт-Петербурга, примут участие члены правительства города и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представители командования Западного военного округа, и почетные граждане города.
Обновлено в 05:50
Политика

Мадуро собрался провести переговоры с оппозицией в Осло

Обновлено в 07:41
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Футбол

Головин посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Монако» Александр Головин присутствовал на матче 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (6:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Обновлено в 14:56
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Автоспорт

Лучшая гонка сезона для Toro Rosso

Обновлено в 15:37
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

В НАТО заявили о возможности спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политическая воля необходима для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:17
Общество

Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов

Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Происшествия

В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны

Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Пассажирский автобус «Киев — Прага» сгорел дотла на трассе в Польше

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на трассе под Краковом в Польше.
Обновлено в 12:48
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Космос

Лунная золотая лихорадка вот-вот начнется

Предполагается, что грядет начало новой лунной золотой лихорадки, и Луна послужит ранним испытательным стендом.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Кино

Зеленский назвал своим приоритетом поддержку украинского кино

Обновлено в 15:50
Авто

«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала

Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Хоккей

Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов

«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
Обновлено в 16:44
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика

Лидер СДПГ назвала разочаровывающими результаты социал-демократов ФРГ на евровыборах

Результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент "крайне разочаровывают".
Обновлено в 13:37
Игры

В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V

Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком

Обновлено в 06:22
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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