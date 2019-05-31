Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»Lenta.ru 19:44
Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими учатсниками проекта. Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой. По словам дочери Алсу, она готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
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«Ради сцены я готова преодолевать трудности»: Дочь Алсу дала первое интервью после финала «Голоса»
Комсомольская правда14:20
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