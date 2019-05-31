Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»Lenta.ru 19:44

Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими учатсниками проекта. Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой. По словам дочери Алсу, она готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

Политика Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.

Кино Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных» Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».

Происшествия Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.

Политика Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.

Футбол Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.

Космос Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник "Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.

Политика Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.

Футбол «Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".

Политика Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Шоу-бизнес Ксения Бородина не хочет третьего ребенка Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.

Наука На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.

Политика Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.

Авто Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную версию Пикап Jeep Gladiator пользуется достаточно высоким спросом среди автомобилей в данном сегменте, что послужило поводом для доработки специалистами тюнинг-ателье.

Политика Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.

Политика Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.

Экономика «Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51% Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Транспорт Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.

Происшествия На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж» «Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.

Политика США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.