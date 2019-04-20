Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню НачаловойOAnews 01:43
Лобода уже не раз упоминала о том, что ее ребенку и дочери Алсу придется доказывать окружающему миру, что они не дети звезд, а самостоятельные личности. Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
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Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
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Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
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На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
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Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
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Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
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Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
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Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
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Василевский номинирован на «Везину Трофи»
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
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Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
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В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
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Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое.
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Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Во Флориде двух школьниц заподозрили в подготовке массового убийства
Во Флориде арестованы две 14-летние школьницы, которых заподозрили в подготовке убийства девяти человек, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
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Порошенко в день тишины заявил о своей победе
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Происшествия
На «Нижнекамскнефтехиме» загорелась установка
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Интер — Рома 1:1
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Мурад Мусаев: «Уже не первую игру „Краснодар“ скован в начале матча»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 24-го тура РПЛ (2:3). Кубанцы в концовке встречи сравняли счет, но пропустили третий мяч уже в добавленное время.
Обновлено в 16:22
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Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов
Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
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Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3
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