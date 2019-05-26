Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета 11:33

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
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Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос.Дети»

Интерфакс11:52

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Российская газета11:33

Дочь Алсу не явилась на перезапись финала «Голос. Дети»

Экспресс газета24 мая в 16:24

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

ТАСС11:24

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

РИА Новости10:22

Дочь Алсу прокомментировала итоги финала «Голос. Дети»

Piter.tv11:10

Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос.Дети»

РБК11:28
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Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
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Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Политика

Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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Авто

Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019

С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
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Автоспорт

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Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 15 мячей в 30 матчах.
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Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
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Армия и оружие

Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов

Обновлено в 08:50
Автоспорт

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Монако

На подиум Гран-при Монако поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», и ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из Финляндии.
Обновлено в 11:29
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
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Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

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Футбол

Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

В Черновицкой области неизвестные захватили храм УПЦ

Обновлено в 10:50
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти

В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
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Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Авто

BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео

Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Неизвестные бросили гранату во двор жилого дома на Украине

В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома, передает УНИАН со ссылкой на главное управление украинской нацполиции.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив

Напомним, обстановка в регионе Персидского залива заметно обострилась после того, как США под предлогом угрозы со стороны Ирана направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.
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Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Футбол

Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500

Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Общество

Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

В Брюсселе произошли стычки между «желтыми жилетами» и полицией

Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает DH.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Представлен процессор Core i9-9900KS, все восемь ядер которого могут работать на частоте 5,0 ГГц

Если Core i9-9900K работает на частотах 3,6-5,0 ГГц, а все восемь ядер должны быть способны работать на частоте до 4,7 ГГц, то у новенького Core i9-9900KS частоты составляют уже 4,0-5,0 ГГц, и при этом все восемь ядер могут работать на максимальных 5,0 ГГц.
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Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
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Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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