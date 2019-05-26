Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»Российская газета 11:33
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода. Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.
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Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
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Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019
С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
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На подиум Гран-при Монако поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», и ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из Финляндии.
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Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
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В жилом доме в Германии произошел взрыв
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Футбол
Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
В Черновицкой области неизвестные захватили храм УПЦ
Обновлено в 10:50
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
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Обновлено в 08:02
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BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Неизвестные бросили гранату во двор жилого дома на Украине
В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома, передает УНИАН со ссылкой на главное управление украинской нацполиции.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив
Напомним, обстановка в регионе Персидского залива заметно обострилась после того, как США под предлогом угрозы со стороны Ирана направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.
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Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
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Футбол
Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500
Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Общество
Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В Брюсселе произошли стычки между «желтыми жилетами» и полицией
Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает DH.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Представлен процессор Core i9-9900KS, все восемь ядер которого могут работать на частоте 5,0 ГГц
Если Core i9-9900K работает на частотах 3,6-5,0 ГГц, а все восемь ядер должны быть способны работать на частоте до 4,7 ГГц, то у новенького Core i9-9900KS частоты составляют уже 4,0-5,0 ГГц, и при этом все восемь ядер могут работать на максимальных 5,0 ГГц.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55