Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»РИА Новости 18:35

с чего всё началось

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова. Руководство Первого канала попросило о помощи международную компанию Group-IB.

Футбол Кавани: «За ссору с Неймаром из-за пенальти отвечал Эмери» Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вспомнил конфликт с Неймаром из-за исполнения пенальти, который произошел осенью 2017 года в матче с «Лионом».

Политика Последствия дефолта на Украине оценили в Раде Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.

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Происшествия В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.

Музыка Басков снял клип на песню «Караоке», который длится 21 минуту Известный артист Николай Басков снял клип на песню "Караоке", который длится 21 минуту.

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Происшествия В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.

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Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

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