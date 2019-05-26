Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»РИА Новости 18:35

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова. Руководство Первого канала попросило о помощи международную компанию Group-IB.
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с чего всё началось
«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила
 она.
RT на русском12:50

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Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

РИА Новости18:35

Дочь Алсу выступила с первым заявлением о скандале на «Голосе»

Газета.Ru14:25

Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

Lenta.ru11:05

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

ТАСС11:24

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

URA.Ru11:06

Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос. Дети»

РБК11:28

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВ10:26
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Футбол

Кавани: «За ссору с Неймаром из-за пенальти отвечал Эмери»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вспомнил конфликт с Неймаром из-за исполнения пенальти, который произошел осенью 2017 года в матче с «Лионом».
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
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Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
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Суд по иску Evison о созыве совета директоров «Восточный» намечен на 4 июня

Представитель Evison заявил о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров, чтобы утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров.
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Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

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Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
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Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Музыка

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Известный артист Николай Басков снял клип на песню "Караоке", который длится 21 минуту.
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Политика

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).
Обновлено в 21:22
Происшествия

В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром

Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.
Обновлено в 22:30
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено в 14:33
Автоспорт

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Обновлено в 13:15
Религия

В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах

Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 17:52
Общество

Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено в 22:24
Хоккей

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Обновлено 24 мая в 13:47
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Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Общество

В Красноярске ураганным ветром повалило деревья

Ураганный ветер, который прошел по Красноярску накануне днем, оставил после себя последствия - поваленные деревья.
Обновлено в 21:20
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 22:15
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено в 22:44
Политика

Майкл Гоув стал восьмым кандидатом на пост премьера Великобритании

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув сообщил о своем намерении принять участие в борьбе за должность лидера Консервативной партии после ухода Терезы Мэй.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Политика

Кургинян рассказал, что погубит Зеленского

Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 18:24
Экономика

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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