Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»Lenta.ru 11:05
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее. Также она поздравила с победой всех, кто принимал участие в повторном финале.
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