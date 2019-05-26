Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»Lenta.ru 11:05

В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее. Также она поздравила с победой всех, кто принимал участие в повторном финале.
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Певица Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

NewInform23 мая в 02:26
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Лидером американского бокс-офиса за 24-26 мая (сразу оговоримся, что в последний понедельник весны в США отмечается День памяти, - и благодаря этому заключительный уикенд мая является традиционно удлиненным) стал новый "Аладдин", игровой ремейк одноименной легенды студии Disney.
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ЦСКА — Крылья Советов 6:0

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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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