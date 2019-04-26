Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»Газета.Ru 17:00

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
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«Первый канал» проверит процедуру подведения итогов в финале шоу «Голос.Дети»

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СМИ сообщили о начале проверки после победы дочери Алсу на «Голос. Дети»

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Дочь певицы Алсу выступит в финале проекта «Голос. Дети»

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Комсомольская правда17:50

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Вокруг ТВ17:09

«Первый канал» проверит результаты голосования на финале шоу «Голос.Дети»

РБК19:15
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
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Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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