Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»Газета.Ru 17:00
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Хоккей
Кузнецов — о своем здоровье: «Русская машина никогда не ломается»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
Обновлено в 15:05
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Здоровье
Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:01
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Общество
В Архангельске завели дело по «закону о фейках»
Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Политика
Губернатор Хакасии в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам
Постановление, датированное 12 апреля, в четыре раза увеличивает размер доплат к окладу - до 400% от ежемесячной ставки.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34