Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»Газета.Ru 17:00

Здоровье Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Кино Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Политика Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Происшествия Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Шоу-бизнес Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.

Политика Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.

Общество В Архангельске завели дело по «закону о фейках» Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Баскетбол ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.

Происшествия Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.

Происшествия В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.

Политика Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Политика Губернатор Хакасии в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам Постановление, датированное 12 апреля, в четыре раза увеличивает размер доплат к окладу - до 400% от ежемесячной ставки.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.