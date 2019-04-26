Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 17:16

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер. Наставниками в этом сезоне были артисты Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.
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«Первый канал» проверит результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети»

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10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВвчера в 17:09
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Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

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Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
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Стас Михайлов отмечает свое 50-летие

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Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Министр обороны Казахстана проверил воинские части командования «Восток»

Министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев проверил боеспособность воинских частей регионального командования «Восток», сообщили 27 апреля в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Обновлено в 01:25
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Общество

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В эфире программы «Один» Быков заявил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе с подозрением на инсульт была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.
Обновлено 25 апреля в 22:56
Авто

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Общество

Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

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Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 25-го тура РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Кино

Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

ВСУ открыли минометный огонь по насосной станции в ДНР

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Foreign Policy: США не настолько могущественны, как они считают

Ключевая особенность одностороннего подхода администрации Буша заключалась в том, что США настолько могущественны, что они могли запугать другие страны, просто продемонстрировав свою силу и решительность.
Обновлено в 02:24
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ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

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АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
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S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»

Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "позитивного" со "стабильного".
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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