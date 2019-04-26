Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 17:16
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер. Наставниками в этом сезоне были артисты Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.
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Проверку результатов голосования начали на шоу «Голос» после победы дочери Алсу
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10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»
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